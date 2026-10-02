Axis Bank Aktie 24980179 / INE238A01034
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02.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axis Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axis Bank wird voraussichtlich am 17.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 22,06 INR. Dies würde einem Zuwachs von 23,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axis Bank 17,82 INR je Aktie vermeldete.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 220,64 Milliarden INR gegenüber 397,70 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 44,52 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 43 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 98,25 INR, gegenüber 85,04 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt 931,61 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.630,83 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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