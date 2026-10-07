Axfood AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh Aktie 4895708 / US05459X1028
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Axfood Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Axfood Un wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,352 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Axfood Un in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,33 Milliarden USD im Vergleich zu 2,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 9,35 Milliarden USD, gegenüber 9,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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