Axcelis Technologies Aktie 33120856 / US0545402085
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axcelis Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Axcelis Technologies lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD gegenüber 0,830 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Axcelis Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 230,1 Millionen USD im Vergleich zu 213,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD, gegenüber 3,80 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 883,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 839,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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