Axactor Aktie 45607489 / NO0010840515
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axactor SE Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axactor SE Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,005 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axactor SE Registered noch 0,380 NOK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 67,4 Millionen EUR für Axactor SE Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 723,0 Millionen NOK erzielt wurde.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,325 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,9 Millionen EUR, gegenüber 3,01 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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