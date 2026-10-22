AVITA Therapeutics Aktie 55234165 / US05380C1027
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AVITA Therapeutics lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AVITA Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -0,460 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 31,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,946 USD im Vergleich zu -1,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 87,5 Millionen USD, gegenüber 71,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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