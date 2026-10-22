Avita Medical Aktie 55470379 / AU000000AVH4
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Avita Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Avita Medical gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Avita Medical noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 AUD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,01 Prozent auf 31,8 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Avita Medical noch 26,1 Millionen AUD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 AUD, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,1 Millionen AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 111,1 Millionen AUD waren.
Redaktion finanzen.ch
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