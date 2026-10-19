Erste Schätzungen: Avis Budget Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avis Budget Group äussert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie vermeldet.

Avis Budget Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -25,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch