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23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AutoZone legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AutoZone präsentiert voraussichtlich am 08.12.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2026 beendeten Jahresviertel.
28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 35,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 31,04 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll AutoZone nach den Prognosen von 24 Analysten 4,94 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,63 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,69 USD, während im vorherigen Jahr noch 152,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,34 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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