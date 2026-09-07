AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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07.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AutoZone gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AutoZone präsentiert in der voraussichtlich am 22.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
25 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,58 USD gegenüber 48,71 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,72 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AutoZone einen Umsatz von 6,24 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 151,10 USD aus, während im Fiskalvorjahr 144,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 20,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 18,94 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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