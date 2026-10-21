Erste Schätzungen: AutoStore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AutoStore wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,011 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AutoStore 0,100 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 170,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden NOK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,056 USD je Aktie, gegenüber 0,250 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 711,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,62 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch