AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: AutoNation gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AutoNation wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,24 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AutoNation 5,65 USD je Aktie vermeldete.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,01 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 27,62 Milliarden USD, gegenüber 27,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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