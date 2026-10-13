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Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Automatic Data Processing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Automatic Data Processing
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Automatic Data Processing stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,77 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Automatic Data Processing 2,49 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Automatic Data Processing 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,48 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Automatic Data Processing 5,18 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,94 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 23,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 21,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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