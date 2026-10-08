Erste Schätzungen: Autoliv legt Quartalsergebnis vor

Autoliv wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,22 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Autoliv 2,28 USD je Aktie vermeldete.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,73 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,11 USD, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 11,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch