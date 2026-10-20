Autohom a Aktie 22807537 / KYG066341028
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Autohome A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Autohome A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,585 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Autohome A einen Gewinn von 0,970 HKD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Autohome A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,49 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Autohome A 1,94 Milliarden HKD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 HKD aus. Im Vorjahr waren 3,18 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,78 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 7,00 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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