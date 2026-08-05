Autohom a Aktie 22807537 / KYG066341028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Autohome A präsentiert Quartalsergebnisse
Autohome A wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,566 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 HKD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 22,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,46 Milliarden HKD gegenüber 1,90 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,26 HKD je Aktie, gegenüber 3,18 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,09 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 7,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autohome Inc Registered Shs -A- Reg S
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Autohome A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Autohome A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Autohome A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Autohome A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Autohome Inc Registered Shs -A- Reg S
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.