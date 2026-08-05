Autohom a Aktie 22808024 / US05278C1071
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Autohome A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Autohome A lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Autohome A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,470 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,26 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 243,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,72 CNY, gegenüber 1,63 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 5,24 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 897,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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