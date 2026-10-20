Erste Schätzungen: Autohome A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Autohome A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,28 Milliarden CNY für Autohome A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 248,4 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,93 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 897,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch