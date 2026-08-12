Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Autodesk präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Autodesk wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,01 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Autodesk einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,20 Milliarden USD, gegenüber 7,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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