AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AUTO1 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AUTO1 wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,192 EUR aus. Im letzten Jahr hatte AUTO1 einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent auf 2,42 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,610 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,360 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 9,81 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 8,17 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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