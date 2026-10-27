Erste Schätzungen: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,15 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,48 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 62,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 118,3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 319,5 Millionen NOK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 17,63 NOK, gegenüber 56,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 463,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch