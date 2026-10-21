Erste Schätzungen: Aura Minerals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aura Minerals lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aura Minerals ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 52,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aura Minerals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 377,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 USD im Vergleich zu -1,010 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden USD, gegenüber 921,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch