Erste Schätzungen: AUNA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AUNA wird voraussichtlich am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,518 PEN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AUNA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,10 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 283,0 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 PEN, während im vorherigen Zeitraum noch 0,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,34 Milliarden PEN umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch