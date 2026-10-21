Erste Schätzungen: AudioCodes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AudioCodes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 3,01 Prozent auf 63,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AudioCodes noch 61,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 253,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 245,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch