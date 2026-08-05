Erste Schätzungen: Attendo AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Attendo AB wird sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,33 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 125,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Attendo AB 0,590 SEK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,78 Milliarden SEK gegenüber 4,68 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,95 SEK aus. Im Vorjahr waren 5,45 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 19,16 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 18,99 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch