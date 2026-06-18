Atrium Ljungberg Registered b Aktie 143480246 / SE0024320832
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18.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atrium Ljungberg Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atrium Ljungberg Registered B lädt voraussichtlich am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atrium Ljungberg Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,507 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 SEK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 760,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 831,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,95 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,31 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,06 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,56 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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