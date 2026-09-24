Atrium Ljungberg Registered b Aktie 143480246 / SE0024320832
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24.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atrium Ljungberg Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atrium Ljungberg Registered B wird sich voraussichtlich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,520 SEK gegenüber 0,510 SEK im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 844,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 767,9 Millionen SEK aus.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,07 Milliarden SEK, gegenüber 3,56 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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