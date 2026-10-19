AtriCure Aktie 2134051 / US04963C2098
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AtriCure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AtriCure wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,50 Prozent auf 151,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AtriCure noch 134,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 606,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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