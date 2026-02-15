Atlas Crest Investment a Aktie 113726204 / US03945R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atlas Crest Investment A stellt voraussichtlich am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,237 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,954 USD je Aktie, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Atlas Crest Investment Corp Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)