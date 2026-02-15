Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlas Crest Investment A stellt voraussichtlich am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,237 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,954 USD je Aktie, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch