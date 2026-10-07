Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlas Copco (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,166 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Copco (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Atlas Copco (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,80 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,637 USD aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 18,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch