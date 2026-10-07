Atlas Copco AB Aktie 135626 / US0492558053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atlas Copco (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,166 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Copco (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Atlas Copco (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,80 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,637 USD aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 18,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Atlas Copco AB (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlas Copco AB (spons. ADRs)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.