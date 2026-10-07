Atlas Copco AB Registered b Aktie 118641780 / SE0017486897
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atlas Copco Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten schätzen, dass Atlas Copco Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,18 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,62 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,17 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 5,43 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 182,33 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 168,34 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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