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Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie 47953731 / US04911A1079

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
38.82 USD 0.84%
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Atlantic Union Bankshares wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Atlantic Union Bankshares nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 393,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 555,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD aus. Im Vorjahr waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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