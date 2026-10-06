AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AT&T stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende AT&T-Bilanz.
AT&T veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,71 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,70 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD im Vergleich zu 3,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 129,30 Milliarden USD, gegenüber 125,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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