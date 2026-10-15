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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: AstraZeneca stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AstraZeneca
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AstraZeneca wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 15 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 16,04 Milliarden USD, was einem Umsatz von 11,26 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,01 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 62,96 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 44,57 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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