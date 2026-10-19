Erste Schätzungen: Assurant präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Assurant wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,75 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Assurant 5,17 USD je Aktie vermeldete.

Assurant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,54 USD aus. Im Vorjahr waren 16,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 13,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch