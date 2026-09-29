ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ASML informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ASML wird voraussichtlich am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 11,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASML ein EPS von 6,42 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 48,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,04 Milliarden USD gegenüber 8,78 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 36 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 43,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt von insgesamt 50,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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