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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASMI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASMI
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ASMI veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,10 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASMI ein EPS von 7,86 EUR je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,11 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 38,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 800,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,56 EUR, gegenüber 14,77 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 4,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,17 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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