Erste Schätzungen: ASK Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

ASK Automotive lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ASK Automotive 4,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 32,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,96 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,81 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 15,08 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,05 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,37 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch