Asiakastieto Group Aktie 27655416 / FI4000123195
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asiakastieto Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asiakastieto Group wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,304 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asiakastieto Group ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,32 Prozent auf 38,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie, gegenüber 0,570 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 158,4 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 152,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Asiakastieto Group Plc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Asiakastieto Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Asiakastieto Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Asiakastieto Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Asiakastieto Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Asiakastieto Group Plc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.