Erste Schätzungen: Ashikaga präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ashikaga wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ashikaga im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,11 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 22,78 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ashikaga in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 57,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 93,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 120,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 89,03 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 246,20 Milliarden JPY, gegenüber 402,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch