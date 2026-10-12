Asbury Automotive Group Aktie 1384455 / US0434361046
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Asbury Automotive Group wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 6,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,52 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Asbury Automotive Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,56 Milliarden USD im Vergleich zu 4,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 25,81 USD, gegenüber 25,13 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 17,67 Milliarden USD im Vergleich zu 18,00 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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