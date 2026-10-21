Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Kasei gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Kasei noch ein Gewinn pro Aktie von 34,27 JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 840,23 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 748,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 132,29 JPY, gegenüber 116,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3.326,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.074,51 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch