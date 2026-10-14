Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arthur J Gallagher wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arthur J Gallagher ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,39 Prozent auf 3,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 16,54 Milliarden USD, gegenüber 13,94 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.
Analysen zu Arthur J. Gallagher & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.