Erste Schätzungen: Artemis Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Artemis Gold gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,587 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Artemis Gold 0,480 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Artemis Gold in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 326,6 Millionen CAD im Vergleich zu 308,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,63 CAD, gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 913,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch