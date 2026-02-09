Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Armstrong World Industries Aktie 2741269 / US04247X1028

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Armstrong World Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Armstrong World Industries präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,68 USD aus. Im letzten Jahr hatte Armstrong World Industries einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 400,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Armstrong World Industries einen Umsatz von 367,7 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 6,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,63 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,45 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch