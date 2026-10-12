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Armstrong World Industries Aktie 2741269 / US04247X1028

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Armstrong World Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Armstrong World Industries
135.22 CHF 1.13%
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Armstrong World Industries wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 472,6 Millionen USD gegenüber 425,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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