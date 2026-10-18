Armada Hoffler Properties Aktie 21285041 / US04208T1088
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Armada Hoffler Properties wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,6 Millionen USD – ein Minus von 45,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armada Hoffler Properties 96,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 209,9 Millionen USD, gegenüber 285,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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