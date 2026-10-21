Arlo Technologies Aktie 42726153 / US04206A1016
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arlo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Arlo Technologies lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,197 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arlo Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Arlo Technologies 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 144,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arlo Technologies 139,5 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 591,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 529,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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