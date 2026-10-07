Arjo AB Registered b Aktie 39115843 / SE0010468116
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Arjo Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Arjo Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,392 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 30,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Arjo Registered B 0,300 SEK je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,65 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Arjo Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,74 Milliarden SEK aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 SEK je Aktie, gegenüber 1,23 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 11,20 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 11,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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