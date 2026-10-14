Ares Management Corporation Registered Shs Aktie 44913063 / US03990B1017
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ares Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ares Management wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ares Management in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 2,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,79 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 5,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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