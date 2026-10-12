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Ares Capital CorpShs Aktie 1955912 / US04010L1035

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ares Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ares Capital CorpShs
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Ares Capital wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,476 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ares Capital 0,570 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 23,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 776,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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